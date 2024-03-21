Греция - Казахстан: фоторепортаж Vesti.kz из Афин перед началом исторического матча

Корреспондент Vesti.kz из Афин Алибек Кабенов подготовил живой фоторепортаж с атмосферой столицы Греции перед важнейшим стыковым матчем за выход на Евро-2024 против национальной команды Казахстана.

Вот, какую картину сейчас можно видеть рядом со стадионом OPAP Arena.

Ажиотаж среди греков невероятный

Выше вы можете увидеть небольшие комнаты для того, чтобы поставить свечку и, что еще более удивительно, обувную.

А это фан-шоп при стадионе

Народ собирается заранее, понимая, что сегодня будет аншлаг

Вся спортивная пресса сконцентрировала свое внимание на предстоящей игре

Днем удалось запечатлеть творчество болельщиков местного клуба АЕК

Как видим, в Афинах царит футбольная атмосфера. Это будет настоящий футбольный праздник, однако победит только одна команда.

Уже скоро мы узнаем, кому улыбнется удача. Матч начнется в 00:45 по казахстанскому времени.

Фото: Vesti.kz, Алибек Кабенов©️