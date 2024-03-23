В Греции подобрали эпитет для Казахстана после победы в плей-офф Лиги наций

Греческие СМИ уверены в выходе своей футбольной команды на чемпионат Европы-2024 после разгромной победы над сборной Казахстана (5:0) в полуфинале плей-офф Лиги наций, передает Vesti.kz.

Местная газета Sport Day сделала публикацию на первой полосе о матче: "Бешеные собаки Густаво Пойета сожрали Казахстан за полчаса. С таким настроением, страстью и мотивацией наша сборная является очевидным фаворитом в финале с Грузией".

Отметим, что греки после разгромной победы над Казахстаном вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси.

Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций. Эта игра пройдет в формате товарищеского противостояния.