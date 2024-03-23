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В Греции подобрали эпитет для Казахстана после победы в плей-офф Лиги наций

В Греции подобрали эпитет для Казахстана после победы в плей-офф Лиги наций
©UEFA

Греческие СМИ уверены в выходе своей футбольной команды на чемпионат Европы-2024 после разгромной победы над сборной Казахстана (5:0) в полуфинале плей-офф Лиги наций, передает Vesti.kz.

Местная газета Sport Day сделала публикацию на первой полосе о матче: "Бешеные собаки Густаво Пойета сожрали Казахстан за полчаса. С таким настроением, страстью и мотивацией наша сборная является очевидным фаворитом в финале с Грузией".

Отметим, что греки после разгромной победы над Казахстаном вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси.

Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций. Эта игра пройдет в формате товарищеского противостояния.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Чемпионат Европы по футболу

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