"Готов разнести". Месси высказал свое отношение к поражениям

Нападающий сборной Аргентины и американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси ответил на вопрос об отношении к поражениям, сообщают Vesti.kz. По его словам, он очень самокритичен к себе.

"Я не люблю переживать поражения, но в долгосрочной перспективе они помогают тебе расти. Я часто говорю себе о том, что я сделал не так. Например, на чемпионате мира в Катаре я был готов разнести самого себя, когда я потерял мяч. Я тогда не захотел искать альтернативу движению к воротам. Я очень самокритичен к себе во время игры", - сказал Месси в программе Clank!

Напомним, в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в Катаре в 2022 году.