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"Готов разнести". Месси высказал свое отношение к поражениям

"Готов разнести". Месси высказал свое отношение к поражениям
©x.com/Argentina

Нападающий сборной Аргентины и американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси ответил на вопрос об отношении к поражениям, сообщают Vesti.kz. По его словам, он очень самокритичен к себе.

"Я не люблю переживать поражения, но в долгосрочной перспективе они помогают тебе расти. Я часто говорю себе о том, что я сделал не так. Например, на чемпионате мира в Катаре я был готов разнести самого себя, когда я потерял мяч. Я тогда не захотел искать альтернативу движению к воротам. Я очень самокритичен к себе во время игры", - сказал Месси в программе Clank!

Напомним, в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в Катаре в 2022 году.

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Метки:
Месси Лионель Аргентина ЧМ-2022 по футболу Футбол Еврофутбол

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