"Горькое разочарование". Что пишут в Финляндии о поражении Казахстану

Футбольная ассоциация Финляндии представила обзор к домашнему матчу с Казахстаном в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Команда Маркку Канервы уступила со счетом 1:2.

"Горькое разочарование.

Надежды финнов на прямое попадание на Евро получили решающий удар, когда они уступили Казахстану со счетом 1:2.

Финляндия уверенно начала матч, и уже через пару минут Йоэль Похьянпало отдал пас Роберту Тейлору, но тот промахнулся. Финляндия сохраняла преимущество, но реальных голевых моментов у ворот соперника не возникало, пока на 13-й минуте Похьянпало не пробил ножницами с углового, но немного не попал в цель.

Через несколько минут свой момент упустил Каан Кайринен, как и Роберт Иванов. Игорь Шацкий и казахстанская оборона выдержали этот натиск.

Был шанс и у Казахстана, когда на 25-й минуте Марат Быстров заработал штрафной удар, но мяч прошел выше ворот. Однако уже через три минуты Роберт Тейлор удачно пробил со штрафного - 1:0.

Вскоре после того, как Финляндия повела в счете, игра начала выравниваться, и Казахстану также удалось провести несколько острых атак, но безрезультатно.

Первые моменты во втором тайме также были у Финляндии. Похьянпало не попал в верхний угол ворот, а выстрел Теему Пукки блокировала оборона гостей.

На 54-й минуте казахстанцы были очень близки к голу, когда Багдат Каиров едва не замкнул фланговый прострел. Опасным вышел дальний удар капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена - мяч пришелся в перекладину ворот.

Моменты возникали у тех, и у других ворот. На 77-й минуте казахстанцы заработали пенальти, который был назначен за игру рукой Ричарда Йенсена. Бахтиер Зайнутдинов точным ударом сравнял счет.

Финляндия попыталась заменами привнести в игру больше энергии и добиться важного победного гола, но этого не произошло. Когда до конца основного времени оставалось чуть меньше двух минут, Казахстан подал угловой, и Зайнутдинов смог пробить в дальний угол - 1:2.

После этого финны сбавили обороты и больше реальных моментов у ворот казахстанцев не возникало. Поражение означало, что надежды на прямое попадание в финальную часть чемпионата Европы практически развеялись", - говорится в тексте ФАФ.

В группе H сложилась такая турнирная ситуация: Словения (19 очков), Дания (19), Казахстан (15), Финляндия (12), Северная Ирландия (6) и Сан-Марино (0).

17 ноября сыграют Казахстан - Сан-Марино, Финляндия - Северная Ирландия, Дания - Словения.

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