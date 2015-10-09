Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 00:58
 

Два гола состоялись в матче Казахстана в отборе к Евро с Калмурза в составе

  Комментарии

Поделиться
Два гола состоялись в матче Казахстана в отборе к Евро с Калмурза в составе ©instagram.com/kff_jastar

Юношеская сборная Казахстана сыграла вничью в заключительном матче отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Юношеская сборная Казахстана сыграла вничью в заключительном матче отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 1 против Кипра, состоявшаяся в Олдензале (Нидерланды) завершилась со счетом 1:1.

Уже на четвертой минуте сборная Казахстана вышла вперед после гола Мансура Биркурманова.


Впрочем, киприоты на 59-й минуте смогли огорчить Шархана Калмурза. Отличился Гиоргос Циорциос.

Таким образом, сборная Казахстана набрала четыре очка и заняла второе место в квартете. Первыми стали хозяева отбора сборная Нидерландов, которая в параллельном матче обыграла Ирландию (4:2) и набрала девять очков.

Ирландия, уступившая на старте Казахстану (0:1) набрала три очка и финишировала третьей. У Кипра один балл и последнее, четвертое место.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Косово   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:45   •   закончен
Косово
Косово
1:1
Швейцария
Швейцария
Кто победит в основное время?
Косово

0%

Ничья

0%

Швейцария

100%

Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!