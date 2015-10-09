Два гола состоялись в матче Казахстана в отборе к Евро с Калмурза в составе

Юношеская сборная Казахстана сыграла вничью в заключительном матче отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 1 против Кипра, состоявшаяся в Олдензале (Нидерланды) завершилась со счетом 1:1.

Уже на четвертой минуте сборная Казахстана вышла вперед после гола Мансура Биркурманова.

Впрочем, киприоты на 59-й минуте смогли огорчить Шархана Калмурза. Отличился Гиоргос Циорциос.

Таким образом, сборная Казахстана набрала четыре очка и заняла второе место в квартете. Первыми стали хозяева отбора сборная Нидерландов, которая в параллельном матче обыграла Ирландию (4:2) и набрала девять очков.

Ирландия, уступившая на старте Казахстану (0:1) набрала три очка и финишировала третьей. У Кипра один балл и последнее, четвертое место.