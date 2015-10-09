Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Замбии и Марокко, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд группы А прошла на стадионе "Принц Мула Абдулла" (Рабат, Марокко) и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев турнира. В составе победителей дубль оформил Аюб Эль-Кааби (9-я и 50-я минуты), забивший второй гол ударом через себя. Ещё один мяч забил Браим Диас (27).

В другом матче группы сборные Мали и Коморских Островов сыграли вничью со счетом 0:0, из-за чего малийцы вышли в плей-офф со второго места с 3 очками, а их соперники, финишировавшие с 2 баллами, завершили выступление на турнире.

Сборная Марокко набрала 7 баллов и заняла первое место в турнирной таблице группы A, обеспечив себе место в плей-офф. Команда Замбии набрала 2 очка и заняла последнее, четвертое место.



Кубок африканских наций в Марокко стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.

Напомним, что Аюб Эль-Кааби выступает за греческий "Олимпиакос", в составе которого играл против "Кайрата" в Лиге чемпионов, где его команда победила, но сам он не забил в пустые ворота.

