Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки

Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки ©instagram.com/caf_online/

Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Замбии и Марокко, сообщают Vesti.kz.

Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Замбии и Марокко, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд группы А прошла на стадионе "Принц Мула Абдулла" (Рабат, Марокко) и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев турнира. В составе победителей дубль оформил Аюб Эль-Кааби (9-я и 50-я минуты), забивший второй гол ударом через себя. Ещё один мяч забил Браим Диас (27).

В другом матче группы сборные Мали и Коморских Островов сыграли вничью со счетом 0:0, из-за чего малийцы вышли в плей-офф со второго места с 3 очками, а их соперники, финишировавшие с 2 баллами, завершили выступление на турнире.

Сборная Марокко набрала 7 баллов и заняла первое место в турнирной таблице группы A, обеспечив себе место в плей-офф. Команда Замбии набрала 2 очка и заняла последнее, четвертое место.
 
Кубок африканских наций в Марокко стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.


Напомним, что Аюб Эль-Кааби выступает за греческий "Олимпиакос", в составе которого играл против "Кайрата" в Лиге чемпионов, где его команда победила, но сам он не забил в пустые ворота.

