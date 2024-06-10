Гол Салаха спас Египет от поражения в матче отбора на ЧМ-2026

Сборная Египта в рамках четвертого тура отборочного цикла на ЧМ-2026 в Африканской конфедерации футбола (CAF), сообщают Vesti.kz.

В гостевой встрече со сборной Гвинеи-Бисау египтяне ушли от поражения. На 42-й минуте Мама Бальде вывел хозяев вперед. Команда Египта отыгралась на 70-й минуте после гола нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Египтяне впервые потеряли очки в группе A. До этого "фараоны" разгромили дома Джибутти - 6:0, обыграли гостях команду Сьера-Леоне - 2:0 и дома Буркина-Фасо - 2:1.

По итогам четырех туров у Египта десять очков и лидерство в своей группе. Гвинея-Бисау набрала шесть очков, у Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне по четыре балла, три очка у Эфиопии и один балл у Джибутти.