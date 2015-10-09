Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборные
Сегодня 07:20
 

Один гол решил исход матча действующего победителя на Кубке Африки

  Комментарии

Поделиться
Один гол решил исход матча действующего победителя на Кубке Африки ©instagram.com/caf_online/

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций-2025, в котором встречались сборные Кот-д'Ивуара и Мозамбика, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций-2025, в котором встречались сборные Кот-д'Ивуара и Мозамбика, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы F состоялась на стадионе "Марракеш" в Марокко и завершилась со счётом 1:0 в пользу Кот-д'Ивуара. Единственный гол на 49-й минуте игры забил Амад Диалло, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед".

В другом матче группы сборная Камеруна с минимальным счётом обыграла Габон - 1:0. Победный гол забил Карл Эдуард Этта Эйонг.

Кубок Африки-2025 проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.

Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Удине   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 декабря 22:00   •   не начат
Удинезе
Удинезе
(Удине)
- : -
Лацио
Лацио
(Рим)
Кто победит в основное время?
Удинезе
Ничья
Лацио
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!