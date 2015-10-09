Один гол решил исход матча действующего победителя на Кубке Африки

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций-2025, в котором встречались сборные Кот-д'Ивуара и Мозамбика, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы F состоялась на стадионе "Марракеш" в Марокко и завершилась со счётом 1:0 в пользу Кот-д'Ивуара. Единственный гол на 49-й минуте игры забил Амад Диалло, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед".

В другом матче группы сборная Камеруна с минимальным счётом обыграла Габон - 1:0. Победный гол забил Карл Эдуард Этта Эйонг.

Кубок Африки-2025 проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.

Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара.

