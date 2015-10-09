"Гол Чеснокова выбил из равновесия". Тренер сборной Молдовы - о матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Молдовы Лилиан Попеску подвел итоги домашней встречи с Казахстаном в матче Лиги Наций, сообщают Vesti.kz.

Игра состоялась на стадионе "Зимбру" в Кишинёве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

"Первый тайм у нас получился хорошо. Мы забили, были у нас и другие моменты и полумоменты. Во втором тайме нас немного выбил из равновесия пропущенный гол, но я горжусь нашими ребятами. Я рад, что в этой команде нет лишь игроков стартового состава — у нас здоровый коллектив, состоящий из 25 человек, который готовы биться за каждый мяч в течение тех минут, что есть у них в распоряжении.

Хочу поздравить ребят, вышедших на замену — игра после этого изменилась. Понятно, что были как хорошие моменты, так и менее удачные. Не хочу ничего критиковать, но с учетом ноября качество поля тоже наложило отпечаток. Поздравляю всех, это важная победа, но впереди очень-очень важный и интересный матч с Фарерами. Это организованная команда, и неслучайно у них ни одного поражения в этом цикле. Надеемся добиться положительного результата, чтобы снова порадоваться со всей страной", - цитирует Попеску Moldfootball.com.