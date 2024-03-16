Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Главный творец чуда Казахстана назвал лучшего тренера мира

Главный творец чуда Казахстана назвал лучшего тренера мира
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью Youtube-каналу GASENERGY назвал лучшего футбольного наставника в мире, передает Vesti.kz.

- Сейчас, на ваш взгляд, среди именитых тренеров и футболистов кто лучший на данный момент?

- Это все такая текущая ситуация... Тренер что-то выиграл - мы восхваляем этого тренера, хотя мы уделяем мало внимания тренерам, которые, образно говоря, спасают команду от вылета. Возможно, этот тренер делает более серьезное дело и оказывает больше влияния на игру команды, чем тот же условный Гвардиола. Всегда есть команды, когда на одну твоего тренерского влияния больше, а на другую - меньше. Это я даже по себе знаю. Ну, а если так говорить, то про Гвардиолу я сказал - это тот человек, который очень влияет на футбол, видоизменяет его. Конечно, всегда интересно понаблюдать за ним, - отметил Адиев.

С 27 апреля 2022 года Адиев возглавляет сборную Казахастана. Вместе с ней он выиграл группу Лиги Наций и пробился в дивизион B. Кроме этого, в отборочном цикле он одержал шесть побед и с 18-ю очками занял четвертое место в группе.

Что касается сборной Казахстана, то она в ночь с 21 на 22 марта сыграет с командой Греции в полуфинале плей-офф Лиги наций. На эту игру букмекерская контора  предлагает такие коэффициенты: . Проход: . Матч пройдет в Афинах. 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:14
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана напугала Грецию перед матчем за ЕВРО-2024
Сегодня , 07:30
Сборные
©КФФ Главный творец чуда Казахстана назвал лучшего тренера мира
Вчера , 20:56
Сборные
©Turkmenportal.com Тренер сборной Туркменистана оценил игру Казахстана после поражения
Вчера , 20:07
Сборные
©IG/vangelis_pavlidis В Греции рассказали о своем "Бензема" и раскрыли тактическую схему на игру с Казахстаном
Вчера , 18:56
Сборные
©КФФ Три игрока дебютировали в сборной Казахстана перед плей-офф Лиги наций
Вчера , 17:49
Сборные
©КФФ "Он закроет эту позицию". Адиев видит в капитане "Кайрата" замену Шацкому
Вчера , 16:11
Сборные
©Neos Kosmos Футбольный праздник и эйфория. Чему так радуются в Греции перед матчем с Казахстаном
Вчера , 15:49
Сборные
©КФФ Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере
Вчера , 10:59
Сборные
©instagram.com/kff_team Названо главное отличие футбола Греции от Казахстана перед битвой за Евро
Вчера , 09:55
Сборные
©instagram.com/kff_team Жена футболиста сборной Казахстана слила секретное видео
14 марта, 22:08
Сборные
©КФФ Казахстан выиграл необычный матч перед битвой за путевку на Евро
14 марта, 16:38
Сборные
©КФФ Комментатор ESPN назвал условие сенсации в матче Казахстана и Греции за путевку на Евро-2024
14 марта, 14:14
Сборные
©КФФ Зайнутдинов показал силу удара и оконфузился: видео
14 марта, 13:33
Сборные
©КФФ Нуралы Алип сделал заявление о матче с Грецией за путевку на Евро-2024
13 марта, 19:52
Сборные
©instagram.com/afaseleccion/ Конкурент Алипа рассказал, как "выключить" Месси: он играл против него
13 марта, 17:00
Сборные
©ФК "Астана" Бермуды и Лига наций: Игроки "Астаны" вызваны в свои национальные сборные
13 марта, 10:03
Сборные
©КФФ Без Зайнутдинова и Аймбетова. Превью необычного матча Казахстана перед супербитвой за Евро
13 марта, 09:07
Сборные
©КФФ Когда Зайнутдинов и "легионеры" присоединятся к сборной Казахстана? Впереди матч за Евро-2024
12 марта, 21:34
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана провела тренировку в ОАЭ: видео
12 марта, 20:32
Сборные
©tff.com.tm Сборная Туркменистана назвала состав на матч с Казахстаном
12 марта, 18:59
Сборные
©instagram.com/ethnikiomada/ Сборная Греции обнародовала состав на матч с Казахстаном
12 марта, 16:11
Сборные
©КФФ Травмы и невостребованность. Кто из опытных игроков может завершить карьеру в сборной Казахстана
12 марта, 12:22
Сборные
©КФФ Новичок сборной Казахстана сделал громкое заявление на матч за путевку на Евро-2024
12 марта, 12:06
Сборные
©instagram.com/k.mbappe/ В сборной Франции приняли решение по Мбаппе на Олимпиаде-2024
12 марта, 11:48
Сборные
©КФФ Резерв "Астаны" и талант из России. Кого отцепили из сборной Казахстана на матч за Евро-2024
11 марта, 18:10
Сборные
©КФФ В сборную Казахстана вызвали нового нападающего
11 марта, 16:21
Сборные
©Rfs.ru Сборная России объявила о матче с командой игроков КПЛ
11 марта, 13:57
Сборные
©ФК "Реал" Мадрид Лидер "Реала" отказался играть за Испанию и выбрал другую сборную
11 марта, 13:38
Сборные
©ФК "Кайрат" Будущий лидер "Кайрата"? Адиев нашел нового опорника для сборной Казахстана
10 марта, 12:00
Сборные
©КФФ "Хотим попасть в историю". В сборной Казахстана поделились настроем на Грецию

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus