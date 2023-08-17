Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана сделал заявление о своем будущем

Главный тренер сборной Казахстана сделал заявление о своем будущем
©instagram.com/magomedadiev

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прояснил ситуацию относительно своего будущего, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера грозненского "Ахмата".

"Уважаемые друзья! В последнее время появились некоторые разговоры в СМИ о моем будущем.

Хочу еще раз подчеркнуть, что я полностью сконцентрирован только на работе в национальной сборной Казахстана и мы готовимся к предстоящим матчам в отборе на Евро-2024.

Все мои мысли связаны только со сборной, поэтому вопрос о каких-либо совмещениях постов до конца квалификации не рассматривается. Надеюсь, я достаточно четко прояснил свою позицию.

В сентябре нас ждут важнейшие игры против Финляндии и Северной Ирландии. Надеемся на поддержку наших болельщиков и будем ждать всех на "Астана Арене". Алға, Қазақстан!", - приводит его слова пресс-служба КФФ.

46-летний Адиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в апреле 2022 года. До этого он возглавлял карагандинский "Шахтер". Также в его тренерской карьере были российские "Чайка", "Ахмат", "Анжи".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 15:40
Сборные
©instagram.com/magomedadiev Главный тренер сборной Казахстана сделал заявление о своем будущем
Вчера , 20:27
Сборные
©ФК "Актобе" Потенциальный новичок сборной Казахстана попрощался с клубом КПЛ
Вчера , 12:25
Сборные
©КФФ Игроки из РПЛ вошли в расширенный список сборной Казахстана на матчи отбора Евро-2024
15 августа, 23:45
Сборные
©Vesti.kz, Турар Казангапов Магомед Адиев ответил на вопрос о предложении от клуба чемпионата России
15 августа, 12:32
Сборные
©КФФ Жукова могут вернуть в сборную Казахстана. Подробности
14 августа, 16:53
Сборные
©figc.it Манчини нашел новую сборную. Там ему предлагают 120 миллионов евро
13 августа, 18:32
Сборные
©ФК "Актобе" Магомед Адиев ответил на вопрос о натурализации форварда из России
12 августа, 13:30
Сборные
©КФФ Бывший футболист "Тобола" намерен вернуться в сборную Казахстана после дисквалификации
11 августа, 22:52
Сборные
©КФФ Адиев отреагировал на уход Зайнутдинова из ЦСКА
10 августа, 14:25
Сборные
©КФФ Доверие Адиева и слабая конкуренция. Почему ошибки Шацкого не сказываются на его статусе в сборной Казахстана
9 августа, 18:02
Сборные
©КФФ УЕФА обратился к капитану сборной Казахстана
9 августа, 09:37
Сборные
©"СЭ"/Александр Федоров Адиев раскрыл разговор с Зайнутдиновым о переходе в турецкий клуб
8 августа, 18:05
Сборные
©instagram.com/lenarybakina Магомед Адиев сравнил успех сборной Казахстана по футболу и Елены Рыбакиной
8 августа, 13:05
Сборные
©КФФ Адиев может получить гражданство Казахстана. Известны подробности
7 августа, 23:30
Сборные
©КФФ Адиев высказался о своем заработке в сборной Казахстана
7 августа, 14:36
Сборные
©ФК "Актобе" Сборная Казахстана по футболу готова натурализовать российского нападающего
5 августа, 16:11
Сборные
©instagram.com/laiacodina5 Испанская футболистка забила автогол с 50 метров на чемпионате мира
26 июля, 22:40
Сборные
©twitter.com/FabrizioRomano ПСЖ начал борьбу с "Манчестер Юнайтед" за обидчика сборной Казахстана
26 июля, 16:51
Сборные
©Rhett Lewis on Unsplash Президент КФФ сделал заявление о проведении ЧМ-2034 по футболу совместно с Узбекистаном
25 июля, 11:38
Сборные
©FIFA Министр спорта сделал заявление по поводу проведения в Казахстане чемпионата мира по футболу
24 июля, 13:45
Сборные
©ФК "Алашкерт" Футболист сборной Казахстана остался без клуба
24 июля, 11:50
Сборные
©КФФ Сколько стадионов Казахстану и Узбекистану надо построить для поведения ЧМ-2034 по футболу
23 июля, 21:59
Сборные
©FIFA В Узбекистане вынесли вердикт совместному с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу
23 июля, 19:36
Сборные
©Rhett Lewis on Unsplash В Узбекистане сделали заявление о проведении совместно с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу
21 июля, 09:34
Сборные
©twitter.com/Inter Клуб из Саудовской Аравии предложил чемпиону мира 240 миллионов евро
20 июля, 18:54
Сборные
©instagram.com/neymarjr Неймар назвал самое тяжелое поражение в карьере
20 июля, 14:56
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА
19 июля, 21:46
Сборные
©ПФК ЦСКА В Турции оценили вероятность перехода Зайнутдинова в "Бешикташ"
19 июля, 17:29
Сборные
©instagram.com/cristiano/ Криштиану Роналду сделал заявление о завершении карьеры в сборной Португалии
18 июля, 23:24
Сборные
©КФФ УЕФА отметил впечатляющий гол Казахстана в отборе на Евро-2024

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus