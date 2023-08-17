Главный тренер сборной Казахстана сделал заявление о своем будущем

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прояснил ситуацию относительно своего будущего, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера грозненского "Ахмата".

"Уважаемые друзья! В последнее время появились некоторые разговоры в СМИ о моем будущем.

Хочу еще раз подчеркнуть, что я полностью сконцентрирован только на работе в национальной сборной Казахстана и мы готовимся к предстоящим матчам в отборе на Евро-2024.

Все мои мысли связаны только со сборной, поэтому вопрос о каких-либо совмещениях постов до конца квалификации не рассматривается. Надеюсь, я достаточно четко прояснил свою позицию.

В сентябре нас ждут важнейшие игры против Финляндии и Северной Ирландии. Надеемся на поддержку наших болельщиков и будем ждать всех на "Астана Арене". Алға, Қазақстан!", - приводит его слова пресс-служба КФФ.

46-летний Адиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в апреле 2022 года. До этого он возглавлял карагандинский "Шахтер". Также в его тренерской карьере были российские "Чайка", "Ахмат", "Анжи".

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