Гибель в Брюсселе двух болельщиков: УЕФА принял решение по матчу Бельгия - Швеция

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение по матчу отборочного цикла Евро-2024 Бельгия - Швеция, сообщают Vesti.kz.

16 октября игра была прервана в перерыве после террористической атаки и гибели в Брюсселе двух шведских болельщиков.

Исполнительный комитет УЕФА принял следующее решение:

- матч отменен, финальным результатом считается результат первого тайма (1:1);

- каждая сборная получает по одному очку в турнирной таблице группы F;

- дисквалификации считаются состоявшимися, полученные желтые карточки остаются в силе.

Принимая данное решение, Исполнительный комитет УЕФА учел, что проведение оставшейся части матча на следующий день оказалось невозможным, поскольку Королевский бельгийский футбольный союз, как и Шведский футбольный союз, в сложившихся обстоятельствах четко выразили желание не доигрывать матч и считать результат по итогам первого тайма (1:1) окончательным. Результат этого матча не влияет на расклад в группе F, так как Бельгия уже оформила путевку в финальный турнир ЕВРО-2024 (вместе с Австрией), а Швеция потеряла математические шансы занять одно из двух первых мест в группе. Предстоящий календарь не позволяет вместить дополнительные матчи в ноябрьское окно для встреч сборных, когда завершится групповая стадия, за которой последуют жеребьевки стыковых матчей и финального турнира.

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