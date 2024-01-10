Георгий Жуков назвал способ вернуться в сборную Казахстана

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков в интервью "Чемпионату" высказался о возвращении в национальную команду, сообщают Vesti.kz. Футболист китайского "Цанчжоу" почти два года не вызывается в сборную Казахстана.

Последний матч Жуков провел в форме национальной команды в марте 2022 года против Молдовы в рамках Лиги наций. На его счету 21 игра за сборную Казахстана.

- Почему вас игнорирует сборная Казахстана?

- Тут такая история: я родился в Казахстане, но имел два гражданства - России и Бельгии. Когда пошли разговоры о натурализации, мне было всего 18-19 лет. И я сказал, что еще не сделал свой выбор. Кто-то в Казахстане воспринял это как оскорбление. Было много негатива в мой адрес. В 23 года я все-таки сыграл за казахстанскую сборную и уехал в Польшу. Потом меня то вызывали, то не вызывали. А в разгар карантина я попал в Китай. Меня спросили, хочу ли выступать за Казахстан. И я ответил, что да, просто сейчас мне будет сложно ездить туда-сюда из-за карантина. В Казахстане на это плохо отреагировали, сочли высокомерием. Но все же тогда сидели в карантине. В прошлом году были разговоры о вызове, но больше никто не позвонил. Я бы с удовольствием приехал. Я хочу играть за Казахстан, но, если не вызывают, что я могу сделать?

- С Магомедом Адиевым знакомы?

- Естественно, я его знаю, слежу за играми, но лично мы никогда не общались.

- Удивлены последними успехами сборной?

- Не сказать, что удивлен. Могу только похвалить ребят. Их результаты заслуживают уважения. Надеюсь, сборная Казахстана все-таки попадет на Евро. Шансы есть.

- А у вас еще жива надежда попасть туда вместе с ней?

- Никогда не говори никогда. Все, что я могу для этого сделать - это хорошо играть за свой клуб.

Напомним, что Жуков является уроженцем Казахстана. Но с детства он проживал в Бельгии где получил футбольное образование. В Казахстане он выступал за "Астану" и "Кайрат".