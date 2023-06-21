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Футбольный аналитик впечатлен игрой Зайнутдинова

Футбольный аналитик впечатлен игрой Зайнутдинова
©КФФ

Футбольный аналитик и автор сайта Asianfootball.org Бен Гриффис впечатлился игрой полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

"Зайнутдинов безумен. Клянусь, я запомнил все позиции, на которых он играл, которые я видел. Этот парень выше среднего, как и во всем остальном.

Я знаю, что он в основном играет правого вингера за Казахстан и левого защитника/полузащитника за ЦСКА, но отыграл первую половину сезона лиги как левый центральный защитник/центральный защитник, также много выступал как левый центральный полузащитник/центральный полузащитник раньше и, если я не ошибаюсь, был атакующим полузащитником/нападающим за Казахстан в прошлом. И хорошо справляется с большинством игр", - пишет автор.

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В минувшем сезоне Зайнутдинов провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

В составе сборной Казахстан принял участие в четырех матчах квалификации Евро-2024 и забил два гола.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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