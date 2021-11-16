Футболисты сборной Сербии получили миллион евро за выход на ЧМ-2022 и отправили их больным детям

Футболисты сборной Сербии решили сделать добровольное пожертвование в фонд помощи больным детям после попадания на чемпионат мира-2022, передает "Чемпионат".

После победы над Португалией (2:1) в заключительном матче отбора и завоевания путевки команда решила отдать миллион евро, который пообещал выплатить президент Сербии Александр Вучич.

Отмечается, что премиальные оперативно поступили на счет Федерации футбола, после чего и было принято решение перечислить их на благотворительность.

Сербия набрала 20 очков и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Португалия же набрала 17, заняла второе место и отправляется в стыки.