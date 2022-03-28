Футболисты сборной Казахстана провели открытую тренировку накануне решающего матча Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу провела открытую тренировку на "Астана Арене" перед решающем стыковым матчем Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Завтра, 29 марта, под руководством Андрея Карповича команда сыграет с Молдовой, у которой выиграла на выезде в первой встрече со счетом 2:1.

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Матч пройдет на "Астана Арене" и начнется в 20:00 по столичному времени. Победитель противостояния сохранит прописку в дивизионе С.