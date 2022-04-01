Футболисты сборной Казахстана отреагировали на смену главного тренера после Лиги наций

Казахстанская федерация футбола (КФФ) будет рассматривать вопрос с сотрудничеством с главным тренером национальной сборной Андреем Карповичем, который исполнял обязанности временно, сообщает Meta-ratings.kz.

Сборная Казахстана с Карповичем обыграла Молдову и сохранила место в дивизионе С Лиги наций.

"41-летний тренер возглавил команду за две недели до первого стыкового матча против Молдовы. По сумме двух игр казахстанцы сохранили место в дивизионе С Лиги наций.

Карпович временно исполнял обязанности главного тренера в прошедших играх.

Теперь федерация должна определиться со статусом специалиста в сборной. Футболисты национальной команды после второго матча против Молдовы заявили руководству КФФ, что кандидатура Карповича на посту главного тренера их устраивает", - информирует издание.

ФИФА "наказала" Казахстан за победу в Лиге наций