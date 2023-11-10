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Футболисты сборной Израиля попали под ракетный обстрел

Футболисты сборной Израиля попали под ракетный обстрел
©instagram.com/eli_dasa2

Футболисты сборной Израиля попали под ракетный обстрел по пути в аэропорт, в результате чего им пришлось покинуть автобус и прятаться на обочине дороги, сообщают Vesti.kz.

"Наша реальность. По пути в аэропорт", - написал в соцсетях защитник сборной Израиля Эли Даса.

Ранее УЕФА перенес матч отборочного цикла чемпионата Европы-2024 между сборными Косово и Израиля. Встреча команд должна была состояться 15 октября в Приштине. Теперь она пройдет 13 ноября.

В группе I лидирует Румыния (16 очков). Далее идут Швейцария (15), Израиль (11), Косово (7), Беларусь (6) и Андорра (2).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Израиль Чемпионат Европы по футболу

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