Футболисты сборной Израиля попали под ракетный обстрел по пути в аэропорт, в результате чего им пришлось покинуть автобус и прятаться на обочине дороги, сообщают Vesti.kz.

"Наша реальность. По пути в аэропорт", - написал в соцсетях защитник сборной Израиля Эли Даса.

Ранее УЕФА перенес матч отборочного цикла чемпионата Европы-2024 между сборными Косово и Израиля. Встреча команд должна была состояться 15 октября в Приштине. Теперь она пройдет 13 ноября.

В группе I лидирует Румыния (16 очков). Далее идут Швейцария (15), Израиль (11), Косово (7), Беларусь (6) и Андорра (2).