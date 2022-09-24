Футболисты молодежной сборной Казахстана проиграли матч России

Молодежная сборная Казахстана по футболу до 20 лет под руководством старшего тренера Кайрата Нурдаулетова уступила сверстникам из России в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян, у которых дубль оформил Константин Тюкавин (33-я минута и 41-я, с пенальти). У казахстанцев один мяч отыграл Нургайни Бурибаев (88-я).

В рамках УТС также запланирована контрольная игра против Беларуси. Она состоится там же 27 сентября. Начало - в 19:00 по времени Астаны.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



