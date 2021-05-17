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Футболист сборной Казахстана вошел в топ-10 лучших игроков тура европейского чемпионата

За национальную команду он дебютировал в прошлом году.

Футболист сборной Казахстана вошел в топ-10 лучших игроков тура европейского чемпионата
Владислав Васильев. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Определена десятка лучших футболистов девятого тура чемпионата Беларуси по Instat Index. В их числе оказался полузащитник сборной Казахстана и "Энергетика-БГУ" Владислав Васильев, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Белорусский футбол".

Васильев набрал 308 баллов и оказался на десятой строчке рейтинга, хотя его клуб в гостях уступил "Витебску" (2:3), после чего с шестью очками расположился на 13-м месте из 16. Следующий матч "Энергетик-БГУ" проведет на своем поле против "Слуцка".

Напомним, 24-летний Васильев дебютировал за сборную Казахстана в октябре 2020 года в гостевом матче с Беларусью (0:2) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций. Хавбек является воспитанником карагандинского "Шахтера".

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Метки:
Васильев Владислав Беларусь Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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