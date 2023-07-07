Футболист сборной Казахстана попал в шорт-лист "Астаны"

Универсальный игрок и капитан "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов заинтересовал "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний футболист фигурирует в шорт-листе столичного клуба. Добавим, что "Астана" уже связывалась с Тапаловым по поводу возможного трансфера.
Ранее лидер "Кызыл-Жара" мог перейти в "Актобе", который искал замену выбывшему из-за тяжелой травмы Данилу Пенчикову.
"Кызыл-Жар" рассчитывает на Тапалова и хотел бы продлить с ним контракт на будущий год.
В июне футболист вернулся в сборную Казахстана и даже отметился ассистом на Абата Аймбетова в игре против Северной Ирландии (1:0).
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