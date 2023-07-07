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Футболист сборной Казахстана попал в шорт-лист "Астаны"

Футболист сборной Казахстана попал в шорт-лист "Астаны"
©ФК "Туран"

Универсальный игрок и капитан "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов заинтересовал "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летний футболист фигурирует в шорт-листе столичного клуба. Добавим, что "Астана" уже связывалась с Тапаловым по поводу возможного трансфера.

Ранее лидер "Кызыл-Жара" мог перейти в "Актобе", который искал замену выбывшему из-за тяжелой травмы Данилу Пенчикову.

"Кызыл-Жар" рассчитывает на Тапалова и хотел бы продлить с ним контракт на будущий год.

В июне футболист вернулся в сборную Казахстана и даже отметился ассистом на Абата Аймбетова в игре против Северной Ирландии (1:0).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 16 12 2 2 23-13 38
2 Ордабасы 14 11 2 1 29-10 35
3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28
4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21
8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19
9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16
10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15
11 Окжетпес 14 4 2 8 14-16 14
12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10
13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

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Метки:
Астана ФК Кызыл-Жар СК Сборная РК по футболу КПЛ

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