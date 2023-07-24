Футболист сборной Казахстана остался без клуба

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский покинул армянский "Алашкерт", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба. Стороны расторгли контракт по ободному согласию.
"Благодарим опытного футболиста за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
28-летний Рудосельский перешел в "Алашкерт" в январе. Всего за армянский клуб защитник провел девять матчей.
Рудосельский - воспитанник алматинского "Кайрата". Также он выступал за "Жетысу", "Окжетпес", "Кайсар", "Туран", израильский "Хапоэль" (Петах-Тиква), армянские "Лори", "Севан" и "Норованк". Играл за молодежную сборную Казахстана и вызывался в национальную команду.
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