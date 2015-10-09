Футболист европейской сборной раскрыл причину фиаско с Роналду

Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян в интервью "Чемпионату" рассказал о неудачной попытке обменяться футболками с нападающим Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду после матча отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч завершился разгромной победой португальцев со счетом 9:1.

— Ты хотел поменяться с Роналду футболками после второй игры Армении с Португалией, но он не играл из-за удаления.

— Он не играл, да. Но ничего — судьба ещё свяжет (улыбается), — сказал Сперцян.

Португалия завершила отборочный цикл на первом месте в группе F, набрав 13 очков. Сборная Армении с тремя очками стала четвёртой.