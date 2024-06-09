Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Футболист "Елимая" прокомментировал разгромное поражение от России

Футболист "Елимая" прокомментировал разгромное поражение от России
©ФК "Елимай"

Полузащитник сборной Беларуси и семейского "Елимая" Никита Корзун в интервью Football.by высказался о поражении свой национальной команды от России, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Минске завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу гостей.

- Ничего страшного, это товарищеская игра. Счет, понятно, неприятный. Но это подготовка к Лиге наций, которая у нас впереди. Лучше сейчас 0:4, чем потом.

- По счету все понятно, а что скажешь по игре? Было что-то положительное сегодня?

- Наверное, было. Но многое не получалось - может быть, слишком сильно волновались, потому что давно дома не играли. Все понимали, насколько важный и особенный этот матч. Очень сильно ждали этой игры. Такое было… чуть-чуть «перегорели». Сильно не хотели плохо сыграть, но так получалось, что сыграли как раз плохо.

- Плюс некоторые эксперименты с тактикой. Обоснованные?

- Товарищеский матч для этого и нужен. В том числе в нем проявились наши слабые места. Вот сейчас будем анализировать, двигаться дальше. Ничего страшного не произошло.

- Если чуть подробнее об игре - что случилось в первые двадцать минут?

- Может быть, то же самое волнение. Голы-то, по сути, - из-за наших ошибок, командных.

- Соперник, с одной стороны, забанен на международном уровне, с другой - показал сегодня свою силу.

- Хороший соперник. Видно, как парни натасканы в плане структуры, каждый знает вплоть до метра, куда и когда ему надо бежать. Хороший спарринг.

Напомним, Корзун перешел в "Елимай" в преддверии сезона-2024. В составе семейского клуба 29-летний футболист провел 12 матчей, в которых забил два гола.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Елимай ФК КПЛ Беларусь Сборная России по футболу Еврофутбол Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus