Франция без Мбаппе оконфузилась в Лиге наций

Сборная Франции по футболу потеряла очки в матче Лиги наций против Израиля, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 2 дивизиона A прошла в Париже на стадионе "Стад де Франс" и завершилась со счетом 0:0.

При этом, французы нанесли 24 удара по воротам, восемь из которых, пришлись в створ.

Отметим, что "трехцветные" обошлись без форварда "Реала" и своего капитана Килиана Мбаппе, который не был вызван главными тренером Дидье Дешамом.

В заключительном туре в ночь с 17 н 18 ноября французы сыграют на выезде с Италией, а израильтяне примут Бельгию.

Италия, набрав 13 очков, лидирует в квартете. У французов десять баллов и второе место. Бельгия набрала четыре очка а Израиль - одно.