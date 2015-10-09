Во Франции вынесли неутешительный вердикт работе Зидана в сборной

Часть болельщиков сборной Франции выразила сомнения в том, что Зинедин Зидан является подходящим тренером для возвращения национальной команды на вершину мирового футбола, передают Vesti.kz.

По информации источника, поводом для критики стали недавние результаты в группе 1 Лиги A Лиги наций УЕФА. В пятом туре французы уступили на выезде сборной Италии со счётом 1:3. Это поражение стало для Зидана первым во главе "трёхцветных". Однако уже в следующем туре сама Италия потерпела крупное поражение в гостях от Бельгии (1:4) и в итоге не смогла выйти в плей-офф. По мнению скептически настроенных фанатов, этот результат показал, что команда Зидана проиграла далеко не самому сильному сопернику.

Несмотря на критику в адрес качества игры, французы в заключительном туре обыграли на своём поле Турцию (2:1), набрали 13 очков и с первого места вышли в четвертьфинал Лиги наций вместе со сборной Бельгии (12 очков).

Напомним, Зидан принял сборную Франции летом, подписав контракт до 2030 года. На своём посту он сменил Дидье Дешама. Для него это первый опыт работы в национальной команде. Ранее он возглавлял "Реал" в период с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год.

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