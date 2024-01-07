Форвард "Ордабасы" принес победу сборной Узбекистана

Сборная Узбекистана по футболу провела товарищеский матч с командой Палестины. Игра прошла в Катаре, где национальные дружины готовятся к предстоящему Кубку Азии, сообщают Vesti.kz.

Игра завершилась минимальной победой сборной Узбекистана - 1:0. Единственный гол на 79-й минуте встречи записал на свой счет нападающий шымкентского "Ордабасы" и чемпион Казахстана Бобур Абдухоликов. Это его второй мяч в 13 международных играх.

На предстоящем континентальном первенстве сборная Узбекистана сыграет в группе В с Австралией, Индией и Сирией. Первый матч команда проведет в субботу, 13 января, против сирийской сборной.

Команда Палестины представлена в квартете С вместе со сборными Ирана, ОАЭ и Гонконга. Их первая встреча пройдет в воскресенье, 14 января, против Ирана.

Отметим, что 26-летний Абдухоликов в прошлом году провел 36 матчей за "Ордабасы" во всех турнирах, отметившись восемью голами и тремя ассистами.