В Финляндии назвали главных героев сенсационной победы Казахстана

Финский футбольный обозреватель Кими Порттила прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу сборной Казахстана над Финляндией в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2024.

Встреча прошла в Хельсинки на стадионе "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, проигрывавших после первого тайма 0:1.

"В первом тайме Финляндия должна была добиваться комфортного преимущества. К сожалению, хозяевам не удалось добиться большего. Однако шансы были и во втором тайме. Проблема была в том, что после пропущенного гола настрой сбился. Казахстанцы смогли найти в себе силы и добить соперника. Во втором тайме они бережнее отнеслись к моментам. На самом деле все было в руках финской команды, но подвела реализация. В казахстанской команде хочется выделить автора двух голов - он настоящий лидер. Также высоких оценок заслуживает голкипер, который спас во многих эпизодах.

У Финляндии шансов нет, но Казахстан с таким настроем способен сотворить чудо. Дома игра с Сан-Марино и на выезде со Словенией. Ничего невозможного нет. Это было доказано в последней игре", - отметил Порттила.