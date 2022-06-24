ФИФА отреагировала на взлет Казахстана в мировом рейтинге после сенсаций в Лиге наций

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА ) отметила прогресс сборной Казахстана в обновленном мировом рейтинге после четырех игр в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан взлетел в рейтинге ФИФА после сенсаций в Лиге наций
"Самый большой скачок по очкам у Казахстана (+31,51), самый большой скачок по позиции также у Казахстана (+11 мест)", - говорится на сайте ФИФА.
Отметим, на летнем отрезке группового этапа Лиги наций подопечные Магомеда Адиева набрали десять очков в четырех играх (против Азербайджана 2:0, Беларуси 1:1 и Словакии 1:0, 2:1) и ушли на перерыв лидером квартета.
Следующие игры группы 3 дивизиона С пройдут 22 сентября, сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.
Реклама