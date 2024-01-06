В Европе оценили роль Адиева в успешной игре сборной Казахстана

Экс-защитник сборной Беларуси и клубов КПЛ Никита Наумов в интервью Football.by объяснил результаты национальной команды Казахстана в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана, набрав 18 очков, заняла четвертое место в группе H в отборе на чемпионат Европы. В марте этого года национальная команда в плей-офф Лиги наций поборется за путевку на Евро-2024.

- Сборная Казахстана чуть не вышла на чемпионат Европы - и вскоре в плей-офф еще попробует туда попасть. В чем секрет?

- В плане футбола они однозначно прибавили. К тому же их тренер (Магомед Адиев - Прим. ред) может команду перед игрой настроить как надо. Он как психолог очень хорош - просто молодец. И футболисты выходят биться за каждый участок поля, просто все выгрызают. А так, команда ведь не сказать, чтобы сильно поменялась. Все те же игроки. Плюс молодежь растет. Так в состав добавились Максим Самородов и Ислам Чесноков, который недавно в "Белшине" два сезона провел.

Напомним, что Наумов выступал в КПЛ за "Жетысу" и "Кызыл-Жар". В начале этого года экс-защитник казахстанских клубов принял предложение "Витебска".