"Это только вывеска: "Франция". Названо главное преимущество сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Бывший тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин прокомментировал результат жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022. Его слова приводит ua.tribuna.com.

По итогам жеребьевки "сине-желтые" попали в группу D, где сыграют с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

- Могло быть и лучше, но такой результат жеребьевки можно считать нормальным. Фавориты в группе - Франция и Украина. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ними, наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцеговины особых сюрпризов не ожидаю.

Играть с Казахстаном тяжело из-за перелета. Когда мы играли с датчанами, практически на следующие сутки летели в Казахстан играть. Главное, чтобы и в этот раз ситуация не повторилась и команда смогла восстановиться перед длительным перелетом.

- После разгромного поражения от Франции этот матч ожидается без особого оптимизма?

- С французами у нас не играла половина основной команды. Можно играть со всеми соперниками в этой группе. Это только вывеска: "Франция". Да, это хорошие футболисты, но играть с ними можно, - сказал Блохин.