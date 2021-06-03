"Это не та команда, которую следует недооценивать". Игрок "Наполи" - о матче с Казахстаном

Футболист "Наполи" и Северной Македонии Элиф Элмас поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной Казахстана в рамках подготовки к Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоится 4 июня в Скопье и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

"Приятно играть перед зрителями. Как я уже сказал, Македония всегда играет на победу, так это было против Словении, так будет и завтра. Казахстан - не та команда, которую следует недооценивать, завтра мы сделаем все возможное, чтобы лучше подготовиться к чемпионату Европы", - приводит его слова ФФМ.

Напомним, что после этого матча подопечные Талгата Байсуфинова вернутся домой, так как запланированная на 7 июня контрольная игра со сборной Мальты в Австрии была отменена.

На Евро-2020 Северная Македония сыграет в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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