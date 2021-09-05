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"Это моя детская мечта!". Дебютант сборной Казахстана - о матче с Финляндией

"Это моя детская мечта!". Дебютант сборной Казахстана - о матче с Финляндией
©kazfootball.kz
Новости спорта Футбол Сборные

Защитник сборной Казахстана Максат Тайкенов прокомментировал матч квалификации чемпионата мира-2022 против Финляндии, сообщает KazFootball.kz.

– Максат, поздравляем с дебютом. Что скажешь по игре с Финляндией?
– Большое спасибо. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Талгата Маруановича и весь тренерский штаб за предоставленную возможность. Первая игра – поначалу переживал, где-то до 20-й минуты, потом уже собрался и считаю, что показал хорошую игру. Для меня огромная честь выступать за сборную Казахстана. Это моя детская мечта!

– Болельщики в один голос говорят, если не считать таких игроков, как Похьянпало и Пукки, то Финляндия не выглядит таким уж грозным соперником. Такого соперника можно и переигрывать в домашних стенах в Нур-Султане. Как ты считаешь?
– Конечно, можно переигрывать. Финляндия совсем недавно выступала на Евро-2020. Я считаю, что мы не сильно уступали своему оппоненту. Моменты были и у соперника, и у нас. К сожалению, нам не хватило везения.

– Много ли людей тебя поздравили с дебютом за сборную?
– Да, получил очень много поздравлений. Всем большое спасибо. Буду стараться не зацикливаться на достигнутом успехе и выкладываться на полную.

Казахстанец признан лучшим футболистом четвертого тура отбора ЧМ-2022 в Европе

Напомним, сборная Казахстана проиграла Финляндии в гостях со счетом 0:1. Единственный гол на 60-й минуте забил форвард "Байера" Йоэль Похьянпало. Это второе поражение подопечных Талгата Байсуфинова в отборе.

Максат Тайкенов вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты. Вместо него на поле вышел Исламбек Куат.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Финляндия

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