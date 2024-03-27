"Эти футболисты даже в клубах не играют". Адиев сделал резкое заявление о Шушеначеве и Жукове

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, есть ли вероятность вызова в команду нападающего Артура Шушеначева и полузащитника Георгия Жукова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Любой игрок учитывается. Неужели вы думаете, что я настолько кощунственный человек, который будет кем-то пренебрегать. Я ни одним футболистом не пренебрегаю. Любой игрок соответствующий сборной вызывается. Вы же видите, постоянно есть новые фамилии, мы добавляем игроков, не зацикливаемся. Все способны. Но вы иногда называете фамилии, но вы же не видите, что они не соответствуют, что они даже в клубах не всегда играют, не всегда получается. И вы хотите, чтобы он майку национальной сборной надел и соответствовал с более именитыми соперниками, которые в десятки раз превосходят по стоимости. Я не собираюсь майку сборной раздавать налево и направо. Пока я здесь - не отступлю от этого. Эту майку будут надевать достойные, как по человеческим характеристикам, так и по профессиональным - другого пути нет", - отметил Магомед Мусаевич.