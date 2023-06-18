"Есть вариант с зарубежным клубом". Скворцов - о сборной Казахстана и трансфере в Европу

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов в беседе с корреспондентом Vesti.kz обсудил матчи отборочного цикла ЧЕ-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии, а также высказался о своем клубном будущем.
- Лев, какие впечатления остались от игры с Сан-Марино и как ты сам оцениваешь свой выход на поле?
- Главное, выиграли, три очка. В первом тайме многое не получалось, потом забили и довели до победы. Мой выход, спасибо тренеру, что дал время, но самое важное - это победа.
- После дебюта в марте за сборную у тебя были сильные эмоции. Сейчас ты уже освоился в команде?
- Да, сейчас нормально, но и все-таки та игра с Данией совсем другой была по накалу.
- Матч с Северной Ирландией будет гораздо тяжелее?
- Против Сан-Марино тоже было непросто, они всей командой оборонялись, но с Северной Ирландией будет совсем другой матч. Легких матчей вообще не стоит ожидать.
- Магомед Мусаевич говорил, что есть план по составу на два матча и вероятно будет ротация. Ты ожидаешь, что выйдешь в основе в Белфасте?
- Не знаю, тренер ничего не говорил, для меня честь играть за сборную, сколько бы времени не было отведено.
- Касательно твоей клубной карьеры. Как обстоит ситуация с "Химками", ты продлеваешь контракт или уходишь?
- У меня есть плюс один год с "Химками", но сейчас разговариваем. Есть еще вариант с зарубежным клубом. Думаю, все решится в ближайшую неделю, пока точно не могу сказать.
- Зарубежный клуб из какой страны?
- Не могу сказать.
- Ты к какому варианту склоняешься?
- Не могу ответить, в ближайшее время будет известно.
Скворцов провел вторую часть сезона РПЛ 2022/23 в составе "Химок". Ранее сообщалось, что подмосковный клуб намерен сохранить в своих рядах казахстанского защитника.
Напомним, что 16 июня сборная Казахстана обыграла на выезде Сан-Марино со счетом 3:0. 19 июня команда Магомеда Адиева проведет четвертый матч в квалификации ЧЕ-2024, в Белфасте казахстанцам будет противостоять сборная Северной Ирландии.
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