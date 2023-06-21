В ESPN оценили перспективы Казахстана в отборе на Евро-2024 после сенсации в Северной Ирландии

Обозреватель и комментатор матчей на телеканалах ESPN и Sky Эндрю Бисли в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах сборной Казахстана по футболу после сенсационной победы над Северной Ирландией в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024.

Игра, состоявшаяся в Белфасте, завершилась победой казахстанцев со счетом 1:0.

"Казахстан смог удивить в первых матчах отборочного цикла. Если победа над Данией могла показаться сенсацией, а успех в Сан-Марино был ожидаем, то три очка во встрече с Северной Ирландии - говорят об определенных перспективах. Понятно, что по уровню мастерства казахстанцы слабее почти всех, но за счет хорошего настроя и грамотной стратегии способны добиться больших результатов. Нельзя сказать, что Казахстан является фаворитом, но шансы на выход на Евро у команды появились", - отметил Бисли.

Отметим, что сборная Казахстана провела четыре матча. Сначала было домашнее поражение от Словении (1:2), а затем последовала волевая победа над Данией (3:2). Следом состоялись две выездные победы над Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландии (1:0).

После четырех туров команда делит первую строчку с Финляндией, набрав девять баллов из 12 возможных. Уже в следующем туре, который намечен на 7 сентября, может определиться единоличный лидер группы H - Казахстан и Финляндия проведут матч в Астане.

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