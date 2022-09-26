"Если оставите Адиева, добьетесь успеха". Тренер сборной Азербайджана - о Казахстане в Лиге наций

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал прошедший матч с Казахстаном в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Выездная игра для команды Магомеда Адиева завершилась поражением - 0:3.

"Хорошая, качественная игра, много ошибок, но в тоже время много моментов, мы должны лучше реализовывать моменты. Очень доволен игрой.

Думаю, уже со старта игры мы управляли матчем, у нас было много шансов. Были очень активны. С вашим тренером я разговаривал до матча, Казахстан может научить некоторые страны как играть в большой футбол. Если вы оставите этого тренера, то добьетесь успеха.

Отборочный цикл? Первая игра мне понравилась больше остальных, с Казахстаном на выезде мы не должны были проигрывать.

Да, Казахстан заслужил победу в группе, у вас сильная команда. Все справедливо", - заявил итальянский специалист.

Сборная Казахстана завершила групповой этап Лиги наций на первом месте, набрав 13 очков. В ноябре казахстанцы проведут товарищеский матч против ОАЭ.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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