"Если оставите Адиева, добьетесь успеха". Тренер сборной Азербайджана - о Казахстане в Лиге наций

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал прошедший матч с Казахстаном в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Выездная игра для команды Магомеда Адиева завершилась поражением - 0:3.
"Хорошая, качественная игра, много ошибок, но в тоже время много моментов, мы должны лучше реализовывать моменты. Очень доволен игрой.
Думаю, уже со старта игры мы управляли матчем, у нас было много шансов. Были очень активны. С вашим тренером я разговаривал до матча, Казахстан может научить некоторые страны как играть в большой футбол. Если вы оставите этого тренера, то добьетесь успеха.
Отборочный цикл? Первая игра мне понравилась больше остальных, с Казахстаном на выезде мы не должны были проигрывать.
Да, Казахстан заслужил победу в группе, у вас сильная команда. Все справедливо", - заявил итальянский специалист.
Сборная Казахстана завершила групповой этап Лиги наций на первом месте, набрав 13 очков. В ноябре казахстанцы проведут товарищеский матч против ОАЭ.
Реклама