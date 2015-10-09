Экс-тренера сборной Казахстана уволили за прогул: подробности

Стало известно, по какой причине уволили российского тренера Магомеда Адиева из белорусского клуба "МЛ Витебск", передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба "Витебска", Адиев уволен за прогул без уважительных причин.

Ранее сообщалось, что специалист обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием взыскать с "Витебска" компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Адиев возглавил белорусский клуб в конце апреля 2026 года. В разное время он также тренировал карагандинский "Шахтёр", грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки", самарские "Крылья Советов" и другие команды.

Кроме того, россиянин находился у руля сборной Казахстана в период 2022–2024 годов. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи отбора Евро-2024.

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