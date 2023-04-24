Экс-тренер сборной Казахстана Бернд Шторк сообщил о своей отставке

Немецкий специалист Бернд Шторк не останется на посту главного тренера бельгийской команды "Кортрейк", который он принял в прошлом году, передают Vesti.kz.

По информации бельгийских СМИ, матч 34-го тура против "Юнион Сент-Жиллуаз" (2:4) стал последним для него в "Кортрейке". Шторк в свою очередь подчеркнул, что его работа закончена после того, как ему удалось сохранить команде прописку в высшем дивизионе (14-е место из 18). Сегодня, 24 апреля, он должен вернуться на родину.

Напомним, 60-летний Шторк работал в Казахстане с 2008 по 2011 год, когда он тренировал главную молодежную и юношескую национальные команды. Также он возглавлял "Алма-Ату".

После казахстанского этапа тренерской карьеры он был у руля сборной Венгрии, бельгийских клубов "Мускрон-Перювельз", "Серкль Брюгге", "Генк", "Эйпен", словацкого "ДАК 1904".

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