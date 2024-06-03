Экс-игрок клубов Ла Лиги захотел к Черчесову в сборную Казахстана

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Сегодня 3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

– Как оцените новость о назначении Станислава Черчесова?

– Желаю Стасу только удачи в сборной Казахстана!

– Поднимет ли он уровень этой сборной?

– Ясно, что что‑то поднимется с его приходом. Другое дело, как мы это видим. Но уровень команды зависит не от тренера на лавке, а в большей степени от футболистов.

Игра "Балтики" это подтверждает. Вроде вели в счете, здорово играли, но бах‑бах – и "Зенит" поднимает Кубок России. Класс футболистов решил. Действующие лица – это те, кто на поле.

Хорошо, что Черчесов пошел в сборную, а не в клуб.

Сборная – это международные матчи, ты всегда на виду. Может, меня Черчесов позовет к себе в сборную. Будем следить за Стасом. Успехов ему!

Отметим, что Мостовой будучи игроком выступал за испанские клубы "Сельта" и "Алавес". Также он поиграл в чемпионате Франции и Португалии.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.