Сборные
2 сентября 21:59
 

Экс-игрок клубов КПЛ помог Узбекистану обыграть Туркменистан

©Ufa.uz/Игорь Сергеев (21)

Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Туркменистана в рамках второго тура CAFA Nations Cup, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы A состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Встреча группы A состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 37-й минуте экс-нападающий "Актобе" и "Тобола" Игорь Сергеев вывел команду Узбекистана вперед. На 44-й минуте Сергеев с пенальти удвоил преимущество. На 84-й минуте Дидар Дурдыев ударом с пенальти размочил счет для Туркменистана.

Отметим, что с 59-й минуты узбеки играли в меньшинстве после удаления капитана Фарруха Сайфиева.

Добавим, что в этой группе также играют команды Кыргызстана и Омана.

Напомним, в первом туре Узбекистан сыграл вничью с Оманом - 1:1. Пятого сентября команда Узбекистана встретится с Кыргызстаном.

