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Экс-форвард сборной Казахстана ушел в бизнес и стал моделью

Экс-форвард сборной Казахстана ушел в бизнес и стал моделью
©ФК "Тюмень"
Новости спорта Футбол Сборные

Бывший нападающий сборной Казахстана по футболу Тимур Байжанов решил заняться бизнесом, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 31-летний футболист открыл магазин одежды в родном Павлодаре, а в качестве модели выступили сам Байжанов и его бывшие одноклубники - Григорий Сартаков и Изат Кулжанов.

Байжанов выступал за такие клубы, как "Иртыш", "Экибастуз", "Кайрат", "Кызыл-Жар", "Тараз" и "Окжетпес". Также в карьере полузащитника была российская "Тюмень". В 2013 году он дебютировал за сборную Казахстана в товарищеской встрече против Молдовы.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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