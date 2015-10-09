Драмой обернулся матч Португалия - Бразилия за финал чемпионата мира по футболу

Определились оба финалиста чемпионата мира-2025 по футболу среди юношей до 17 лет (U-17), проходящего в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Сборная Португалии в драматичном полуфинальном матче переиграла сверстников из Бразилии. Основное время встречи завершилось без голов (0:0), и судьба путёвки в финал решалась в серии пенальти, в которой португальцы оказались точнее - 6:5.

Таким образом, Португалия впервые вышла в финал мундиаля U-17.

В другом полуфинале сборная Австрии обыграла команду Италию - 2:0. Исходм матча решили два гола Мозера (57-я минута и 90+3).

Таким образом, в финале ЧМ-2025 (U-17) встретятся сборные Австрии и Португалии.

Бразилия же поборется за третье место против Италии. Оба заключительных матча состоятся 27 ноября.