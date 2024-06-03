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Доходил до 1/4 ЧМ, играл за три сборные и учился у Йоахима Лева. Что нужно знать про нового тренера сборной Казахстана?

Доходил до 1/4 ЧМ, играл за три сборные и учился у Йоахима Лева. Что нужно знать про нового тренера сборной Казахстана?
©instagram.com/cherches_stanislav/

3 июня сборная Казахстана по футболу получила нового главного тренера. Им стал Станислав Черчесов. На этом посту 60-летний российский специалист сменил своего соотечественника Магомеда Адиева, который недавно сложил свои полномочия. Детали контракта с новым наставником и условия сотрудничества, пока неизвестны.

Корреспондент Vesti.kz предлагает вспомнить об основных этапах карьеры Черчесова, его достижениях и поразмышлять о стиле игры, присущий его командам.

Игровая карьера: от Осетии и до Тироля

Еще в бытность голкипером, он поиграл в таких клубах, как "Спартак" Москва, "Локомотив", "Динамо" Дрезден и "Тироль", а начинал игровую карьеру в родной Северной Осетии, в местном "Спартаке" (ныне "Алания") в 1981 году. В России он больше известен как бывший игрок "Спартака", за который выступал с 1984 по 1993 годы, исключая сезон 1988 года, который он сыграл в аренде за "Локомотив".

Позже Черчесов возвращался в московский клуб в 1995 году, а в августе 2002 года уже в состоялся его третий камбэк "Спартак" и в конце года он завершил карьеру футболиста. Всего за "красно-белых" вратарь провел 200 матчей, в которых пропустил 160 голов. Однако больше всего игр среди национальных чемпионатах воспитанник осетинской школы футбола провел в австрийском первенстве, за  клуб "Тироль" - 182 матча с 1996 по 2002 годы.

Бундеслига и легендарный "привоз"

Наибольшую же известность в Европе Черчесов приобрел, проведя два сезона в Бундеслиге (1993/94 и 1994/95) в составе дрезденского "Динамо". Клуб из Саксонии отчаянно боролся за выживание и в Станиславе видели голкипера, который может спасти клуб от понижения в классе. Однако вначале "Стани", не адаптированный к германскому футболу, выдал ряд плохих матчей, после чего тренер германского клуба перестал доверять легионеру и Черчесов "сел на лавку".

Тем не менее, в конце сезона россиянин  вернулся в основу и выдал серию матчей без пропущенных голов, а в начале следующего сезона фанаты "Динамо" признали голкипера-легионера лучшим игроком команды. Но клуб все равно выбыл в 1995 году во вторую Бундеслигу, а один из "привозов" Черчесовым (в матче с "Боруссией" Менхенгладбах) стал легендарным и вошел в различные топы киперских ошибок за всю историю германского первенства.

Игры за СССР, СНГ и сборную Европы

Интересный факт из биографии: Черчесов успел поиграть за сборные СССР,  СНГ и России. Имеет разнообразные достижения  в качестве игрока:

- двукратный чемпион как СССР (1987, 1989гг), так и России (1992, 1993гг) в составе клуба "Спартак" Москва; победитель кубка Интертото 1993 года в составе "Динамо" Дрезден;

- трижды чемпион Австрии в составе "Тироля" (1999/2000, 2000/01, 2001/02). Участник мировых первенств 1994 и 2002, европейских первенств 1992 и 1996

Провел две игры за сборную Европы: против сборной Америки в 1995 и против сборной Африки в 1997; участник чемпионатов мира 1994 и 2002, Европы 1992 и 1996; обладатель приза "вратарь года" (приз журнала "Огонек"): 1989, 1990, 1992

Начало тренерской деятельности и первые клубные успехи

Тренерскую карьеру начал в австрийском "Куфштайне" в региональной лиге Австрии в 2004 году, затем тренировал другой австрийский клуб "Ваккер-Тироль" (2004-06). Позже в карьере специалиста были российские клубы "Спартак" Москва, "Жемчужина", "Терек", "Амкар", "Динамо" Москва, а также провел сезон-2015/16 в качестве главного тренера польской "Легии".

С большинством клубов тренер добился некоторых результатов:

со "Спартаком" выиграл серебряные медали, при этом клуб до последнего тура претендовал на титул чемпиона;

с "Тереком" тренер занял 8-е место по итогам сезона 2012/13 – самое высокое для клуба на тот моментов;

с "Динамо" добирался до 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2014/15, где уступил "Наполи (1:3, 0:0);

с "Легией" становился чемпионом Польши (2015/16).

Бенефис на ЧМ-2018 и фиаско на Евро-2020

Самых громких успехов Станислав Саламович добился, тренируя сборную России. На домашнем чемпионате мира-2018 года команда под его руководством не только достаточно неожиданно вышла из своей группы, разгромив Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и уверенно обыграв сборную Египта(3:1), но и сенсационно прошла в четвертьфинал, выбив в 1/8 финала сборную Испании в серии послематчевых пенальти.

В матче за полуфинал против со сборной Хорватии, закончившейся ничьей 2:2 в дополнительное время, Россия с Черчесовым едва не одержала победу, но уступила по пенальти.

Также под руководством Черчесова сборная России пробилась на Евро-2020, где заняла последнее место в группе: натужная победа над Финляндией (1:0) не смогла компенсировать разгромы от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Возвращение в клубный футбол и исторический успех

Вернувшись в конце 2021 года в клубный футбол в Венгрии, специалист дважды подряд приводил местный "Ференцварош" к чемпионству(2021/22 и 2022/23).

В сезоне-2022/23 года Черчесов снова дошел в Лиге Европы до 1/8 финала, выведя туда венгерский клуб впервые спустя 47 лет. Сенсационно одолев в борьбе за первое место в группе "Монако", "Ференцварош" был в сухую обыгран в 1/8 финала леверкузенским "Байером" Хаби Алонсо с общим счетом 0:4 по сумме двух игр. В следящем сезоне "Ференцварош" очень плохо сыграл в квалификации Лиги чемпионов и руководство клуба уволило россиянина.

Станислав Черчесов считается тренером, прививающим своим командам железную дисциплину, в результате у него бывали конфликты с некоторыми харизматичными футболистами как, например, в "Динамо" с Игорем Денисовым.

Также наставник знаменит тем, что в бытность тренером "Спартака" ввел в клубе специальную систему штрафов. Например, за опоздание на автобус перед игрой, за использование сотового телефона в столовой и раздевалке, за избыточный вес и т.п. Еще Черчесов заявлял, что считает улыбку во время тренировок признаком "не серьезного подхода".

Известен особый подход Черчесова во время пресс-конференций к журналистам. Так, когда тренер заявлял, что у сборной нет товарищеских матчей – только контрольные. Специалист вообще запрещал употреблять некоторые выражения, так что СМИ был создан так называемый "словарь Черчесова", где вместо запрещенного слова давался аналог (заменитель). Например, вместо слова "проблема" Черчесов настаивал использовать "трудности", вместо "последний" - "заключительный", и не "ошибка", а "недочет".

Также знаменитым стало интервью после неудачи сборной России на Евро-2020, где наставник сравнил свою сборную с войском, а работу – с госслужбой и исполнением приказа.

В целом же стиль игры Черчесова можно также назвать "прагматичным", преимущественно оборонительным и  нацеленным прежде всего на результат. Стоит отметить, что россиянин начинал учиться тренерскому искусству в свои последние годы в "Тироле", руководимым тогда германским специалистом Иоахимом Левом, которого сам Черчесов считает своим учителем. Следовательно, Станислава Саламовича можно считать не только воспитанником российского тренерского искусства, но и в какой то степени немецкого.

Фото: instagram.com/cherches_stanislav/

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Метки:
Сборная РК по футболу Назначения Футбол КФФ

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