"Для нас это еще один вызов". Байсуфинов - о кондициях своих игроков и матче с Финляндией в отборе на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов прокомментировал предстоящий матч с Финляндией в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Его комментарий приводит пресс-служба КФФ.

- Думаю, будет очень интересная игра, мы знаем силу своего соперника. Сборная Финляндии хорошо себя показывает на международном уровне. Для нас это еще один вызов. Надеюсь, будет такая игра, которая должна понравиться как вашим, так и нашим болельщикам, - сказал Байсуфинов.

- Если сравнить сборные Украины и Финляндии, в чем вы видите разницу между этими командами?

- Все познается в сравнении. Мы дважды сыграли вничью с Украиной. За сборной Финляндией мы наблюдали лишь на Евро-2020. У нас есть информация и анализы. Однако мы с ними еще не встречались. Поэтому, наверное, только после первой игры мы сможем сравнить силу Украины и Финляндии.

- У вашей сборной очень активный период - много игр. Насколько это отображается на физической подготовке игроков?

- Да, совершенно верно подмечено. В течение недели мы проведем три игры - с Украиной, Финляндией и Боснией. По сравнению с нами, сборная Финляндии сыграла товарищескую игру и выходят на нас более свежей. Босния тоже провела свой матч с Францией, пропускает этот тур и также свежими будут играть против нас 7-го числа. В связи с этим в физическом плане мы, наверное, в проигрышной ситуации. Тем не менее то направление, которое мы взяли перед отбором, физические кондиции и самоотдача на данный момент присутствуют. Надеюсь, мы сможем правильно расставить все акценты - произвести ротацию и на эти три игры суметь задействовать всех игроков, чтобы поддерживать высокий темп игры.

- Из состава сборной Финляндии был особо выделен Теему Пукки. Как вы будете учитывать потенциальную опасность с его стороны?

- Насколько мы знаем, как у сборной Украины, так и у сборной Финляндии есть несколько ключевых фигур, которые могут вести за собой команду. Но у Финляндии я бы выделил прагматичность и командную игру. После того как мы сыграли с Украиной, где у соперника были игроки высокого качества, мы не отходили от командных взаимодействий. Играть персонально, за исключением стандартных положений, мы не будем.

- Учитывая то, что сборная Казахстана долгое время не может выиграть, стал ли гол на последней минуте в ворота Украины неким толчком для команды?

- Этот толчок вселяет уверенность нашим преданным болельщикам, которые реально переживают за казахстанский футбол. Проигрывая в компенсированное время, забить гол и вырвать ничью - это дает нам уверенность, что мы идем в правильном направлении.

Перед этим отбором у нас стояла задача - плавно перезагрузить сборную. Такие моменты в психологическом плане должны помочь сделать эту перезагрузку и почувствовать уверенность на таких международных соревнованиях.

- Насколько приемлемым был бы ничейный исход в предстоящем матче?

- Любой результат - это результат, который в любом случае даст пищу для размышлений. Если мы будем играть на ничью, мы обязательно проиграем. А если на победу, то можем зацепиться и за ничью. Игра на победу и результат для нас стоит в первую очередь. Выходить без задач и без желания победить - неправильно. Не секрет, что очень много таких сборных, которые все время побеждают, показывая хорошую игру. Футбол - игра, в которой всякое может случиться. Поэтому мы также не забываем о том, чтобы выстроить свою игру и иметь свой стиль, получать удовольствие от футбола, а не просто обороняться и ждать каких-то чудес. Три матча мы провели, теперь надеемся, что будем укреплять нашу стабилизацию и двигаться дальше.

Матч состоится 4 сентября в Хельсинки (Финляндия). Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что в предыдущем туре Казахстан сумел вырвать ничью в домашнем матче с Украиной (2:2). С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!