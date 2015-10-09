Дэвид Бекхэм тронул фанатов словами о Месси

Президент "Интер Майами" Дэвид Бекхэм не остался в стороне от яркого матча сборной Аргентины против Венесуэлы (3:0) в рамках отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

В своих соцсетях он отметил игру Лионеля Месси, который оформил дубль и, возможно, провёл последнюю домашнюю встречу за национальную команду.

"Особенный вечер для уникальной личности. Уже всё достигнуто, но он по-прежнему хочет большего - не для себя, а для своей страны. Этим вечером Аргентина чествовала Лео так, как он того заслуживает. Поздравляю, Лео", - написал Бекхэм.

38-летний капитан уже отыграл 194 матча за "альбиселесте", забив 114 голов и сделав 61 ассист.