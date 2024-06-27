Черчесов захотел бешбармак и дал задание футболистам сборной Казахстана

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал о питании игроков национальной команды, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Во время пресс-конференции в Казахстанской федерации футбола, новый наставник сборной прокомментировал возможный запрет на еду для футболистов.

- Во многих национальных сборных есть такая практика - вводить запреты на определенные продукты. Будет ли подобное в сборной Казахстана? Например, можно ли будет игрокам есть бешбмармак или баурсаки?

"Есть нюансы. Большие спортсмены знают, что от мелочей зависит многое, поэтому я уже футболистам сказал после игры против сборной Азербайджана: "Жду вас в сентябре в другом физическом состоянии и психологической готовности". В последних играх ее не было, поэтому это задание они уже получили. А что, ты сказал, нужно кушать? Мне, может быть, нужно самому попробовать", - ответил Станислав Черчесов на вопрос корреспондента Tengri Sport.

Напомним, Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана 3 июня после того, как команду покинул Магомед Адиев.

Первый матч в новом статусе специалист проведет в сентябре, когда сборная Казахстана дебютирует в дивизионе B Лиги Наций.