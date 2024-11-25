Черчесов высказался о новой работе

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о предложениях о работе и заявил, что он сосредоточен только на своей деятельности в национальной команде, сообщают Vesti.kz.

Он возглавляет сборной Казахстана с июня 2024 года.

- Говорят, вас активно сватают в клубы РПЛ.

- Как есть, так есть. Никогда не разговаривал. Работая на одном месте, я никогда не думаю о другом. Вообще ни разу. Я же не могу выключить телефон.

- То есть звонят?

- Главное - моя реакция. Я работаю, у нас сейчас будет новый президент (федерации).

- Предложения были?

- А почему РПЛ? Я хочу концентрироваться на своей работе. Я занят своей работой. Вопросы есть, но, когда ты работаешь, ты никогда не отвлекаешься. Никаких дум у нас о чём-то другом нет. На сегодня это сборная Казахстана, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Отметим, что под его руководством сборная страны провела шесть матчей (все в Лиге наций), сыграв один раз вничью и пять раз проиграв с общим счетом 0:15.

В декабре национальная команда узнает соперников по отбору на ЧМ-2026.