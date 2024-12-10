Черчесов уходит? Футбольный агент раскрыл будущее тренера сборной Казахстана
Футбольный агент Алан Агузаров, близкий к российскому тренеру Станиславу Черчесову дал интервью Youtube-каналу "Это футбол, брат!", в котором рассказал о его будущем в сборной Казахстана, передает Vesti.kz.
Футбольный агент Алан Агузаров, близкий к российскому тренеру Станиславу Черчесову дал интервью Youtube-каналу "Это футбол, брат!", в котором рассказал о его будущем в сборной Казахстана, передает Vesti.kz.
Черчесов пришел в команду летом этого года. Он провел с Казахстаном полный цикл Лиги наций в дивизионе В, проиграв в пяти матчах и один раз сыграв вничью. В итоге сборная вылетела в дивизион С, не забив ни одного гола и закончив турнир с разницей 0-14.
- Он сейчас рассматривает предложения?
- Сейчас он ждет назначения президента федерации футбола Казахстана. У них будет какой-то диалог - придут к тому, есть ли смысл дальше двигаться вместе.
- Вы чувствуете, что Черчесов может уйти?
- Он приходил под Барменкулова, это была его инициатива.
- Черчесов расстроится, если ему придется уйти?
- Я думаю, нет, - сказал Агузаров.
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