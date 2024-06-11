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Новости по теме: Евро 2024

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Черчесов поедет на Евро-2024 ради сборной Казахстана

Черчесов поедет на Евро-2024 ради сборной Казахстана
©РФС

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетит матчи предстоящего Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz. На чемпионате Европы в Германии Черчесов будет наблюдать за соперниками национальной команды по предстоящему осенью розыгрышу Лиги наций.

"Сразу после игры против Азербайджана я поеду в Германию на финальную часть Евро-2024, где сыграют наши соперники по Лиге наций. Посещу матч открытия, а также игры Словении и Австрии. Предстоит большая работа", – сказал Черчесов.

Напомним, Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана 3 июня. Но в прошедших матчах против Армении (1:2) и Азербайджана (2:3) командой руководил Руслан Балтиев.

На чемпионате Европы сыграют команды Австрии и Словении, с которыми соперники сборная Казахстана будет соперничать в Лиге наций.

На Евро-2024 словенцы выступят в группе C с командами Дании, Англии и Сербии. Австрийцы попали в квартет D к командам Польши, Нидерландов и Франции.

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Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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